UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине

Фото: Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Рабочей партии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда в Facebook.

"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины.

Все имущество, денежные средства и другие активы партии переданы в собственность государства.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд ранее запретил еще ряд пророссийских политических партий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабочая партия КурдистанаУкраина