Суд заборонив ще одну проросійську партію в Україні

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Робітничої партії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду в Facebook.
"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі суду зазначили, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України.
Все майно, грошові кошти та інші активи партії передані у власність держави.
Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд раніше заборонив ще ряд проросійських політичних партій.