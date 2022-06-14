UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд запретил еще одну партию из списка СНБО

Фото: партия "Держава" запрещена в Украине (derzhava.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии "Держава".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

"Суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Держава"; средства и другие активы партии, ее региональных, городских, районных организаций, первичных центров и других структурных организаций были переведены в имущество государства", - говорится в сообщении.

Отметим, партия "Держава" была в списке Совета национальной безопасности и обороны, на нее распространялся временный запрет до решения суда.

Напомним, сегодня стало известно о судебном запрете пророссийской партии "Наши" бывшего народного депутата Евгении Мураева. До этого были запрещены другие партии из списка СНБО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО