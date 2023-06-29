Суд заочно виніс вирок гауляйтеру Запоріжжя Балицькому

Як пише СБУ, колишній народний депутат від забороненої партії "Опозиційний блок" на початку повномасштабного вторгнення Росії одним з перших публічно підтримав ворога. Після цього росіяни призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.

"Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам", - додає СБУ.

Після призначення на "посаду" Балицький приступив до виконання російських вказівок щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Також колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Російської Федерації. Під час його керівництва "виборчкоми" фальсифікували результати "голосування" на користь країни-окупанта.

"Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у Кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії", - пише СБУ.

Гауляйтера було визнано винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі гауляйтер перебуває на тимчасово окупованій території. Тривають заходи для його притягнення до відповідальності.