СБУ затримала агента ФСБ. Він готував удари по аеродромах у Кіровоградській області

Правоохоронці затримали жителя Кіровоградської області, який за вказівкою ФСБ РФ допомагав підготувати удари по авіаційній інфраструктурі в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

У результаті оперативних заходів в Кіровоградській області затримано агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі в регіоні. Це житель Кропивницького, його завербували на початку цього року через один прокремлівський Telegram-канал.

Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від свого російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, що перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Яку саме інформацію збирав агент ФСБ

Для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

"Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів. Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону", - повідомили в СБУ.

У разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.

Скільки "заробив" агент РФ та що йому тепер загрожує

Встановлено, що на "поточні витрати" фігурант отримував від ФСБ "перекази" у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації "потрібних" цілей та спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.