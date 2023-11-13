Суд заочно дав екс-нардепу Киві 14 років в'язниці
Суд у Львові сьогодні, 13 листопада, ухвалив відносно колишнього народного депутата Іллі Киви обвинувальний вирок. Політику-зраднику заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Личаківського районного суду у Львові.
Екс-нардепа втікача було визнано судом винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Так, судді остаточно призначили Ківі покарання у вигляді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією майна.
"Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.
Ківа зривається у Росії
Оскільки колишній політик втік з України та переховується від слідства на території країни-агресора, кримінальне провадження розглядалося у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).
Додамо, що перед цим Кива було оголошено у міжнародний розшук.
Справи щодо Киви
Ще у березні минулого року у Державному бюро розслідувань зібрало необхідний пакет документів для оголошення зрадника у міжнародний розшук.
Також повідомлялося, що львівський суд навесні того ж року заочно заарештував Іллю Киву. Його підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436-1 (використання та поширення символіки комуністичних режимів).
У травні 2022 року Верховна Рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.