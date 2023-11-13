Суд заочно дав екс-нардепу Киві 14 років в'язниці

Суд у Львові сьогодні, 13 листопада, ухвалив відносно колишнього народного депутата Іллі Киви обвинувальний вирок. Політику-зраднику заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Личаківського районного суду у Львові.

Екс-нардепа втікача було визнано судом винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

(публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації), ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

(державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

(публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади), ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Так, судді остаточно призначили Ківі покарання у вигляді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією майна.

"Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Ківа зривається у Росії

Оскільки колишній політик втік з України та переховується від слідства на території країни-агресора, кримінальне провадження розглядалося у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Додамо, що перед цим Кива було оголошено у міжнародний розшук.

Справи щодо Киви

Ще у березні минулого року у Державному бюро розслідувань зібрало необхідний пакет документів для оголошення зрадника у міжнародний розшук.

Також повідомлялося, що львівський суд навесні того ж року заочно заарештував Іллю Киву. Його підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436-1 (використання та поширення символіки комуністичних режимів).

У травні 2022 року Верховна Рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата.