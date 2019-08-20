Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов).

В ГПУ отметили, что ходатайство об аресте Клименко подавали неоднократно.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

"В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства... С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - добавили в ГПУ.

С целью соблюдения прав подозреваемого и требований УПК Украины суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, в июле ГПУ завершила специальное досудебное следствие в уголовном производстве от 18 июня 2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины Клименко и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дело бывших налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передается в суд.