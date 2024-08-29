Суд заочно арештував нардепа Дмитрука

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.

За словами Максимець, на засіданні у четвер, 29 серпня, слідчим суддею Печерського райсуду міста Київ було задоволено клопотання Генерального прокурора та обрано народному депутату України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

"Ухвалу слідчого судді та відповідну постанову про оголошення останнього у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції", - розповіла Максимець.

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - український політик, народний депутат України IX скликання. Він був обраний до Верховної Ради у 2019 році як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу (Одеська область). Дмитрук має спортивне минуле та займався бойовими мистецтвами.

Згодом Дмитрук вийшов з фракції "Слуга народу" і почав критикувати владу. У 2023 році проти Дмитрука відкрили кримінальні провадження, і він опинився під слідством.