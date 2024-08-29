Суд заочно арестовал нардепа Дмитрука

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

По словам Максимец, на заседании в четверг, 29 августа, следователем судьей Печерского райсуда города Киев было удовлетворено ходатайство Генерального прокурора и избрана народному депутату Украины мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

"Постановление следственного судьи и соответствующее постановление об объявлении последнего в розыск будет направлено в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины для организации внесения информации о международном розыске в учеты Генерального секретариата Интерпола" выставления т.н. красного оповещения" и инициирование задержания подозреваемого за пределами Украины с целью дальнейшей экстрадиции", - рассказала Максимец.

Кто такой Дмитрук

Артем Дмитрук – украинский политик, народный депутат Украины IX созыва. Он был избран в Верховную Раду в 2019 году в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Одесская область). Дмитрук имеет спортивное прошлое и занимался боевыми искусствами.

Затем Дмитрук вышел из фракции "Слуга народа" и начал критиковать власть. В 2023 году против Дмитрука открыли уголовные производства, и он оказался под следствием.