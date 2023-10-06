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Суд залишив без змін розмір застави Коломойському

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

"Ухвалу судді Шевченківського райсуду Києва... та визначену заставу щодо Ігоря Коломойського залишити без змін, а апеляційні скарги захисників залишити без задоволення", - постановила суддя апеляційного суду.

Арешт Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.

Вже 16 вересня суд змінив запобіжний захід Коломойському, оскільки той отримав нові підозри. За рішенням суду заставу підвищили до 3 млрд 891 млн гривень.

Коломойський, за словами адвокатів, відмовляється вносити заставу, оскільки вважає "рішення суду необґрунтованим". Також олігарх хотів дочекатися розгляду апеляції.

Що інкримінують Коломойському

Українські правоохоронці підозрюють Ігоря Коломойського у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку та відмиванні великої суми коштів.

За версією слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще одну підозру олігарху вручили за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень завдяки фіктивним внесенням готівки в касу ПриватБанку.

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ПриватБанкСудІгор Коломойский