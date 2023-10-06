RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд оставил без изменений размер залога Коломойскому

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Виталий Носач

Олигарх Игорь Коломойский остается под арестом с возможностью залога в 3 млрд 891 млн гривен. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

"Постановление судьи Шевченковского райсуда Киева... и определенный залог в отношении Игоря Коломойского оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения", - постановила судья апелляционного суда.

Арест Коломойского

Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.

Уже 16 сентября суд изменил меру пресечения Коломойскому, поскольку тот получил новые подозрения. По решению суда залог повысили до 3 млрд 891 млн гривен.

Коломойский, по словам адвокатов, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным". Также олигарх хотел дождаться рассмотрения апелляции.

Что инкриминируют Коломойскому

Украинские правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка и отмывании большой суммы средств.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен благодаря фиктивным внесениям наличных денег в кассу ПриватБанка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкСудИгорь Коломойский