Суд залишив Коломойського під арештом

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.
Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.
Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.
Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.
Сам олігарх, як розповідали його адвокати, відмовляється вносити заставу, оскільки вважає "рішення суду необґрунтованим і хоче дочекатися розгляду апеляції".
Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав нові підозри. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.
Варто зауважити, що правоохоронці підозрюють Ігоря Коломойського у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку.
Також Коломойський отримував підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виведення за кордон.
І ще одну підозру олігарху вручили за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень.
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