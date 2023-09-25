Суд залишив Коломойського під арештом

Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.

Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.

Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.

Арешт Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.

Сам олігарх, як розповідали його адвокати, відмовляється вносити заставу, оскільки вважає "рішення суду необґрунтованим і хоче дочекатися розгляду апеляції".

Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав нові підозри. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.

У чому підозрюють Коломойського

Варто зауважити, що правоохоронці підозрюють Ігоря Коломойського у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку.

Також Коломойський отримував підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виведення за кордон.

І ще одну підозру олігарху вручили за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень.