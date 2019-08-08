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Суд закрыл скандальное дело о вмешательстве в работу Абромавичуса

Новости » Общество    08.08.2019 - 17:36
Суд закрыл скандальное дело о вмешательстве в работу Абромавичуса
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Деор было открыто по обвинению Андрея Пасишника

Соломенский районный суд города Киева закрыл дело о вмешательстве в работу бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судовой репортер". 

Отмечается, что дело было открыто по обвинению первого заместителя генерального директора "Укртранснафта" Андрея Пасишника.

"2 февраля 2019 года истек 3-летний срок давности и дело должно быть закрытым. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты", - заявил Пасишник.

Представитель потерпевшего и прокурор САП Ольга Яровая против ходатайства не возражали.

Напомним, в феврале 2016 года бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко блокировал работу министерства. По его словам, в течение года Кононенко активно лоббировал своих людей на должность гендиректора "Укртрансамиака". 

Кроме того, Абромавичус заявил, что Кононенко хотел иметь "собственного" замминистра в Минэкономики", который отвечал бы за "Нафтогаз" и другие предприятия.

Позже исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник опроверг информацию о "продавливании" своей кандидатуры на пост заместителя главы Министерства экономического развития и торговли. 

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