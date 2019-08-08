Суд закрив скандальну справу про втручання в роботу Абромавичуса

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Деор було відкрито за обвинуваченням Андрія Пасішника

Солом'янський районний суд міста Києва закрив справу про втручання в роботу колишнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судновий репортер".

Зазначається, що справу було відкрито за обвинуваченням першого заступника генерального директора "Укртранснафта" Андрія Пасішника.

"2 лютого 2019 року закінчився 3-річний термін давності і справа має бути закритим. Але суд не розглядав наше клопотання про закриття більше півроку. Сьогодні суд задовольнив клопотання мого захисту", - заявив Пасішник.

Представник потерпілого і прокурор САП Ольга Ярова проти клопотання не заперечували.

Нагадаємо, в лютому 2016 року колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус заявив, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ігор Кононенко блокував роботу міністерства. За його словами, протягом року Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора "Укртрансамиака".

Крім того, Абромавічус заявив, що Кононенко хотів мати "власного" заступник міністра у Мінекономіки", який відповідав би за "Нафтогаз" та інші підприємства.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник спростував інформацію про "продавлюванні" своєї кандидатури на пост заступника глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі.