Суд может вынести решение по делу Кернеса в ближайшее время

Кернес заявил, что 7 заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд

Решение по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которое рассматривается в Киевском районном суде Полтавы, может быть вынесено в ближайшее время. Об этом Кернес сообщил сегодня, 10 июля 2018 года, в Facebook, комментируя результаты сегодняшнего судебного заседания.

Так, Кернес отметил, что, из-за "систематической неявки" в суд стороны обвинения, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу.

"Семь заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд. Не явились и сегодня. Без них судья посчитал проведение дебатов бессмысленным. Уверен, что прокуроры и псевдопотерпевшие не являлись в суд и не хотели дебатов только по одной причине: они знают, из чьего и какого именно пальца высосаны все обвинения в мой адрес и адрес моих охранников. Поэтому ждем уже окончательного решения, которое поставит точку в этом сфабрикованном деле, тянущемся более четырех лет. Надеюсь, решение будет озвучено в ближайшее время", - написал Кернес.

При этом Кернес добавил, что он ни в чем не виноват, а "поведение стороны обвинения это подтверждает".

Фото: публикация Геннадия Кернеса в Facebook