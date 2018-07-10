Суд может вынести решение по делу Кернеса в ближайшее время

Новости Происшествия 10.07.2018 - 17:52
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Кернес заявил, что 7 заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд

Решение по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которое рассматривается в Киевском районном суде Полтавы, может быть вынесено в ближайшее время. Об этом Кернес сообщил сегодня, 10 июля 2018 года, в Facebook, комментируя результаты сегодняшнего судебного заседания.

Так, Кернес отметил, что, из-за "систематической неявки" в суд стороны обвинения, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу.

"Семь заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд. Не явились и сегодня. Без них судья посчитал проведение дебатов бессмысленным. Уверен, что прокуроры и псевдопотерпевшие не являлись в суд и не хотели дебатов только по одной причине: они знают, из чьего и какого именно пальца высосаны все обвинения в мой адрес и адрес моих охранников. Поэтому ждем уже окончательного решения, которое поставит точку в этом сфабрикованном деле, тянущемся более четырех лет. Надеюсь, решение будет озвучено в ближайшее время", - написал Кернес.

При этом Кернес добавил, что он ни в чем не виноват, а "поведение стороны обвинения это подтверждает".

Суд может вынести решение по делу Кернеса в ближайшее время

Фото: публикация Геннадия Кернеса в Facebook

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Теги:  Геннадий Кернес,  Харьков,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС