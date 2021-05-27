Суд закрыл админпроизводство против Тупицкого

Голосеевский райсуд Киева объявил о закрытии дела о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд закрыл производство по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
Такое решение огласила судья сегодня.
Отметим, НАПК направило в суд два протокола по админнарушениям Тупицкого.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого ... за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУоАП закрыть", - говорится в решении суда.
В комментарии "Суспильному" адвокат Тупицкого Александр Телешецкий отметил, что суд закрыл дела из-за нехватки доказательств совершения правонарушений.
Напомним, экс-главу Конституционного суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.
Отметим, Конституционный суд Украины временно приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.