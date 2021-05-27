Суд закрив адмінпровадження проти Тупицького

Голосіївський райсуд Києва оголосив про закриття справи про притягнення до адміністративної відповідальності екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького . Суд закрив провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією.

Таке рішення оголосила суддя сьогодні .

Зазначимо, НАЗК направило до суду два протоколи щодо адмінпорушень Тупицького.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за звершення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.

У коментарі "Суспільному" адвокат Тупицького Олександр Телешецький зазначив, що суд закрив справи через брак доказів вчинення правопорушень.