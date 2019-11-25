Суд закрыл административное дело против Розенблата

Фото: Борислав Розенблат (РБК-Украина)

Экс-нардепа Розенблата признали виновным в конфликте интересов

Печерский районный суд Киева признал бывшего народного депутата Борислава Розенблата виновным в конфликте интересов, но закрыл дело об административном нарушении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил в НАПК обращение о проверке деклараций одного сотрудников правоохранительных органов. По версии стороны обвинения, бывший депутат получал от этого сотрудника взятки, и был разоблачен летом 2017 года.

Ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении закрыто. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, в марте НАПК направило в суд админпротокол в отношении Розенблата, который требовал проверить декларации сотрудника НАБУ, являющегося свидетелем в уголовном деле против Розенблата.

В июне 2017 года задержали его охранника на получении 200 тыс. долларов взятки за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позже стало известно, что взятка предназначалась двум парламентариям, в том числе Максиму Полякову.