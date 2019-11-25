Суд закрив адміністративну справу проти Розенблата

Фото: Борислав Розенблат (РБК-Україна)

Екс-нардепа Розенблата визнали винним у конфлікті інтересів

Печерський районний суд Києва визнав колишнього народного депутата Борислава Розенблата винним у конфлікті інтересів, але закрив справу про адміністративне порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Повідомляється, що колишній депутат умисно вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, коли в лютому 2018 року направив до НАЗК звернення про перевірку декларацій одного співробітників правоохоронних органів. За версією сторони обвинувачення, колишній депутат отримував від цього співробітника хабара, і був викритий влітку 2017 року.

Через закінчення строків для накладення адміністративного стягнення, справу про адміністративне правопорушення закрито. Постанова суду не набрала законної силт і може бути оскаржена.

Відзначимо, в березні НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Розенблата, який вимагав перевірити декларації співробітника НАБУ, який є свідком у кримінальній справі проти Розенблата.

У червні 2017 року затримали його охоронця на отриманні 200 тис. доларів хабара за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину. Пізніше стало відомо, що хабар призначався двом парламентаріям, в тому числі Максиму Полякову.