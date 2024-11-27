Суд заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові

У вівторок, 26 листопада Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відхилив позов Чернігівської єпархії Української православної церкви (УПЦ) щодо права користування Спасо-Преображенським собором XI століття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
Провадження у справі тривало понад півтора року й охопило розгляд у різних судових інстанціях. Остаточне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій про необхідність дотримання чинного законодавства України.
Собор залишатиметься у розпорядженні заповідника, який є його законним користувачем.
Зазначимо, Спасо-Преображенський собор у Чернігові – один із найдавніших храмів України, зведений у XI столітті. Він є пам’яткою архітектури княжої доби та символом давньоруського зодчества. Собор зберіг унікальні фрески XI–XII століть, а також залишки стародавніх мозаїк. Він був усипальницею чернігівських князів, зокрема засновника міста князя Мстислава.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність Російської православної церкви (РПЦ) та пов’язаних із нею організацій на території України. Законопроєкт підтримано у другому читанні.
Раніше РБК-Україна писало, що під час повномасштабної війни в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів Української православної церкви (УПЦ). 50 священникам оголошено підозри, а 25 вже отримали судові вироки. Серед інкримінованих злочинів: колабораціонізм, державна зрада, сприяння країні-агресору, пропаганда тоталітарних режимів, виправдання агресії, незаконна переправка осіб через кордон.
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