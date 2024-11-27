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Суд запретил УПЦ пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове

Фото: Спасо-Преображенский собор в Чернигове (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Веремеева

Во вторник, 26 ноября, Верховный Суд Украины в составе Кассационного хозяйственного суда отклонил иск Черниговской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) относительно права пользования Спасо-Преображенским собором XI века.

Производство по делу длилось более полутора лет и охватило рассмотрение в различных судебных инстанциях. Окончательное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения действующего законодательства Украины.

Собор будет оставаться в распоряжении заповедника, являющегося его законным пользователем.

Отметим, Спасо-Преображенский собор в Чернигове – один из древнейших храмов Украины, построенный в XI веке. Он является памятником архитектуры княжеских времен и символом древнерусского зодчества. Собор сохранил уникальные фрески XI–XII веков, а также остатки старинных мозаик. Он был усыпальницей черниговских князей, в том числе основателя города князя Мстислава.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, запрещающий деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций на территории Украины. Законопроект поддержан во втором чтении.

Ранее РБК-Украина писало, что во время полномасштабной войны в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). 50 священнослужителям предъявлены подозрения, а 25 уже получили судебные приговоры. Среди инкриминируемых преступлений: коллаборационизм, государственная измена, содействие стране-агрессору, пропаганда тоталитарных режимов, оправдание агрессии и незаконная переправка лиц через границу.

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