Суд запретил УПЦ пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове

Производство по делу длилось более полутора лет и охватило рассмотрение в различных судебных инстанциях. Окончательное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" подтвердило позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций о необходимости соблюдения действующего законодательства Украины.

Собор будет оставаться в распоряжении заповедника, являющегося его законным пользователем.

Отметим, Спасо-Преображенский собор в Чернигове – один из древнейших храмов Украины, построенный в XI веке. Он является памятником архитектуры княжеских времен и символом древнерусского зодчества. Собор сохранил уникальные фрески XI–XII веков, а также остатки старинных мозаик. Он был усыпальницей черниговских князей, в том числе основателя города князя Мстислава.