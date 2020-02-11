Суд заблокировал доступ к сайтам букмекерских контор и онлайн-казино

Был заблокирован доступ к букмекерским конторам Favorit, Parimatch и других онлайн-казино
Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Отмечается, что среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом.
"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов:
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 23 января правоохранители провели обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт". После осмотра веб-сайтов "favbet_com" и "favorit.com.ua" было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.
Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 20 декабря будет прекращена деятельность игорных заведений в Украине.