Суд заблокировал доступ к сайтам букмекерских контор и онлайн-казино

Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Отмечается, что среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов:

https://skeletinfo.org/;

https://blackmark.club/;

http://dosye.com.ua/;

https://www.capital.ua/;

https://vgolos.info/;

vilkov.com;

obmen.tech;

belkapay.com;

teachmecash.com;

xlemon.biz;

https://smi.today;

https://ukr.fm;

https:// theworldnews.net

parimathc.com

lxslot.com

triumphcasino.com

favorit.com.ua

lxbetua.com

parimtach.com

finbet.bet

casino.flint.bet

bazabet.com.ua

vulkanstars.com

xcasino68.com

zolotoloto.com

nostalgycasino.com

vipnetgame.com

cosmolot.com.ua

eldorado24.com

goxbet.com

gmslots.com

slotclub.casino

kozakov.com.ua

casinomoney.com.ua

xcasino57.com

slotor.com

slotclub.casino

pmcasinowin.com

joykasino.net

gmsdeluxe.com

grand-casino.com

gruppirovka.casino

wulkan777.com

777originals.com

bosscasino.com

admiral777.com

bitcoinplay.io

vulkan24club.com

vdeluxe.net

vulkanslot.com

vulkanroyal.com

elslots.com

slotoking.com

crystalslot.com

maxbetslots.com

nikebets.com

oligarhcasino.com

pointloto.com

slotozal.com

pharaonbet.com", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 23 января правоохранители провели обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт". После осмотра веб-сайтов "favbet_com" и "favorit.com.ua" было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.

Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 20 декабря будет прекращена деятельность игорных заведений в Украине.