Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино

Був заблокований доступ до букмекерським конторам Favorit, Parimatch та інших онлайн-казино
Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Наголошується, що серед заблокованих сайтів онлайн майданчики букмекерських контор Favorit, Parimatch та інших у зв'язку з обвинуваченням у зайнятті гральним бізнесом.
"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 січня правоохоронці провели обшуки в букмекерської компанії "Фаворит-спорт". Після огляду веб-сайтів "favbet_com" і "favorit.com.ua" було встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.
Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 20 грудня припинена діяльність гральних закладів в Україні.