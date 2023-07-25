Суд заарештував колишнього одеського воєнкома

За інформацією видання, Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.

Що відомо про Борисова

Нагадаємо, ще на початку травня проти Борисова порушили кримінальну справу, оскільки його підозрювали у продажу "білих квитків". Після цього тоді ще начальника Одеського обласного військкомату усунули з посади.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що під час повномасштабної війни родина Борисова придбала нерухомість та автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Одна з найскандальніших покупок - вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

На тлі такої інформації президент України Володимир Зеленський доручив звільнити Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Доручення глави держави вже виконали.

19 липня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що колишній одеський воєнком незаконним шляхом збагатився на 188 мільйонів гривень. 22 липня йому повідомили про підозру.

За кілька днів Борисова затримали у Києві. Він намагався втекти від слідства та використав елементи конспірації.

Більш детально про скандальні покупки Борисова можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.