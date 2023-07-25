Суд арестовал бывшего одесского военкома

По информации издания, Борисова отправили под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Что известно о Борисове

Напомним, еще в начале мая против Борисова возбудили уголовное дело, поскольку его подозревали в продаже "белых билетов". После этого тогда еще начальника Одесского областного военкомата отстранили от должности.

Позже СМИ выяснили, что во время полномасштабной войны семья Борисова приобрела недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Одна из самых скандальных покупок - вилла в Испании за почти 4 миллиона евро.

На фоне подобной информации президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Поручение главы государства уже выполнили.

19 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что бывший одесский военком незаконным путем обогатился на 188 миллионов гривен. 22 июля ему сообщили о подозрении.

Через несколько дней Борисова задержали в Киеве. Он пытался сбежать от следствия и использовал элементы конспирации.

Более детально о скандальных покупках Борисова можете узнать в материале РБК-Украина.