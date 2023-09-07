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Суд заарештував бізнесмена Кауфмана з можливістю застави

Фото: Борис Кауфман, бізнесмен (inventure.com)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС у Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підприємця з Одеси запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Термін утримання під вартою, з урахуванням терміну досудового розслідування - до 29 жовтня 2023 року включно", - йдеться в повідомленні суду.

Також у ВАКС уточнюють, що як альтернатива підозрюваному надали можливість внести заставу у розмірі 268 мільйонів 400 тисяч гривень.

У разі внесення застави його звільнять з-під варти. При цьому Кауфман буде змушений виконувати низку умов, серед яких:

  • прибувати на першу вимогу до детективу НАБУ;
  • не залишати межі м. Одеси та м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора чи суду;
  • повідомляти детективу або суду про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватись від спілкування з особами, зазначеними у рішенні суду;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Варто зауважити, що Кауфман вже був взятий під варту в грудні 2022 року, але тоді заставу в 129 млн. гривень внесли майже відразу.

Заволодіння майном аеропорту "Одеса"

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що колишній мер Одеси Олексій Костусєв, його екс-заступник, бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович, а також директор ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" отримали підозри.

За версією правоохоронців, перелічені вище особи могли заволодіти майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр.

Більш детально про схему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаСуд