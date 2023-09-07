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Суд арестовал бизнесмена Кауфмана с возможностью залога

Фото: Борис Кауфман, бизнесмен (inventure.com)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела о завладении Международным аэропортом Одесса в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Telegram.

По информации источников РБК-Украина, речь о бизнесмене Борисе Кауфмане. 

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к предпринимателю из Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей, с учетом срока досудебного расследования - до 29 октября 2023 года включительно", - сказано в сообщении суда. 

Также в ВАКС уточняют, что в качестве альтернативы подозреваемому предоставили возможность внести залог в размере 268 миллионов 400 тысяч гривен. 

В случае внесения залога его освободят из-под стражи. При этом Кауфман будет вынужден выполнять ряд условий, среди которых: 

  • прибывать по первому требованию к детективу НАБУ;
  • не покидать пределы г. Одессы и г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины.

Стоит заметить, что Кауфман уже был заключен под стражу в декабре 2022 года, но тогда залог в 129 млн гривен внесли почти сразу же.

Завладение имуществом аэропорта "Одесса"

Напомним, 29 августа стало известно, что бывший мэр Одессы Алексей Костусев, его экс-заместитель, бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович, а также директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" получили подозрения. 

По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.

Более детально о схеме можете узнать в материале РБК-Украина

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ОдессаСуд