Суд взыскал с Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сообщается, что решение мотивировано тем, что Жеваго "продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства об погашение кредитов рефинансирования банка".

"Учитывая это, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после того, как решение суда вступит в силу, Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств.

Напомним, Следователи ГБР заочно сообщили о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго. Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка "Финансы и Кредит", причастен к организации преступной схемы по растрате 2,5 млрд гривен финучреждения.

РБК-Украина сообщало, что Жеваго заявил, что не получил уведомление о подозрении в соответствии с украинским законодательством. Жеваго категорически отрицает обвинения, которые ему вынесли в ГБР.