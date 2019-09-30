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У Жеваго ответили на обвинения

Новости » Общество    30.09.2019 - 10:40
У Жеваго ответили на обвинения
Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго заявил, что не получил уведомление о подозрении в законный способ

Бывший народный депутат Украины Константин Жеваго, которого подозревают в растратах в банке "Финансы и кредит", заявил, что не получил уведомление о подозрении в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совета директоров компании "Ferrexpo", исполнительным директором которой является Жеваго.

Как говорится в сообщении компании, Жеваго категорически отрицает обвинения, которые ему вынесли в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Г-н Жеваго сообщил правлению "Ferrexpo", что не получил уведомления о подозрении в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, публичное распространение такой недостоверной информации в СМИ нарушает его права и законные интересы как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого является Жеваго. Это подрывает международный авторитет и экономику страны Украины и ставит под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 сентября Константин Жеваго был вызван на допрос в ГБР, однако так и не явился. Ему заочно было объявлено подозрение в том, что он будучи бенефициаром банка "Финансы и Кредит", причастен к организации преступной схемы по растрате 2,5 млрд гривен финучреждения.

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Новости Украины FerrexpoобвинениеФинансы и Кредит
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