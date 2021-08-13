Суд взыскал с нардепа Кивы более 1 млн гривен дохода от жомовой ямы

У Кивы есть 30 дней со дня составления полного текста решения, чтобы подать обжалование на это решение в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Полный текст решения составят и подпишут 17 августа 2021 года.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС взыскать с Кивы его доход от аренды чужой жомовой ямы. Кива задекларировал доход в 1,2 млн гривен от сдачи в аренду жомовой ямы, не имея прав на владение ею, поэтому этот доход прокуратура признала необоснованным.

По данным журналистов проекта Bihus.Info, через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее компании "Укрсвязьмонтаж", в которой нардеп когда-то был директором и главным бухгалтером.