Суд стягнув з нардепа Киви понад 1 млн гривень доходу від жомової ями

Кива має 30 днів з дня складання повного тексту рішення, щоб подати оскарження на це рішення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Повний текст рішення складуть та підпишуть 17 серпня 2021 року.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС стягнути з Киви його дохід від оренди чужої жомової ями. Кива задекларував дохід у 1,2 млн гривень від здачі в оренду жомової ями, не маючи прав на володіння нею, тому цей дохід прокуратура визнала необґрунтованим.

За даними журналістів проекту Bihus.Info, через рік після здачі жомової ями в оренду Кива продав її компанії "Укрзв'язокмонтаж", в якій нардеп колись був директором і головним бухгалтером.