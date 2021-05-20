ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В декларации нардепа выявили 1,2 млн гривен необоснованного дохода. Их хотят конфисковать

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 19:04
В декларации нардепа выявили 1,2 млн гривен необоснованного дохода. Их хотят конфисковать Фото: в декларации нардепа выявили необоснованный доход (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В декларации народного депутата сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) выявили необоснованный доход в сумме 1,2 млн гривен. Их конфискуют в пользу государства.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в своей декларации народный депутат указал доход в 1,2 млн гривен, полученный им от сдачи в аренду объекта недвижимости (жомовой ямы), не имея прав на его владения. Таким образом, он получил необоснованный доход.

НАПК передало эти данные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После изучения обстоятельств дела был подготовлен иск в Высший антикоррупционный суд о "гражданской конфискации" необоснованного дохода народного депутата в пользу государства.

В сообщении НАПК не указывается имя народного депутата. В ведомстве отметили, что это первый случай в истории Украины, когда с нардепа в судебном порядке решили взыскать необоснованный доход.

Напомним, 19 мая парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Документ предусматривает возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.

Отметим, в середине апреля парламент принял за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. А недавно президент Владимир Зеленский призвал Раду как можно скорее принять этот законопроект в целом.

Как писало РБК-Украина, вернуть лишение свободы за ложь в декларациях предложил именно глава государства. В конце января Зеленский внес в парламент соответствующий законопроект.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика декларация депутаты НАПК
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют