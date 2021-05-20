В декларации нардепа выявили 1,2 млн гривен необоснованного дохода. Их хотят конфисковать

В декларации народного депутата сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) выявили необоснованный доход в сумме 1,2 млн гривен. Их конфискуют в пользу государства.

Отмечается, что в своей декларации народный депутат указал доход в 1,2 млн гривен, полученный им от сдачи в аренду объекта недвижимости (жомовой ямы), не имея прав на его владения. Таким образом, он получил необоснованный доход.

НАПК передало эти данные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После изучения обстоятельств дела был подготовлен иск в Высший антикоррупционный суд о "гражданской конфискации" необоснованного дохода народного депутата в пользу государства.

В сообщении НАПК не указывается имя народного депутата. В ведомстве отметили, что это первый случай в истории Украины, когда с нардепа в судебном порядке решили взыскать необоснованный доход.