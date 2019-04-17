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Суд вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"

Новости » Общество    17.04.2019 - 16:25
Суд вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка"
Фото: один из фигурантов Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Все фигуранты получили условные сроки

Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом в Facebook сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк. 

Он сообщил, что Асана Чапуха, признанного также виновным в хранении оружия и боеприпасов, приговорили к трем с половиной годам условно также с испытательным сроком в три года.

В то же время суд отказался учитывать решение Симферопольского районного суда, постановившего взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана денежные средства, которые он взял в долг у ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, и отказывался возвращать.

"Кашка обратилась за помощью к Дегерменджи, Аметову, Трубачу и Чапуху, однако их участие в возврате долга сотрудники ФСБ и суд квалифицировали, как вымогательство. Фактически, суд признал отсутствие умысла в действиях обвиняемых, однако при вынесении приговора, это обстоятельство учтено не было. В связи с этим, защита, возможно, будет подавать апелляционную жалобу на приговор", - написал Наумлюк. 

Напомним, ранее российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка"  условные сроки.

Добавим, 23 ноября 2017 года российские силовики в Симферополе задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

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