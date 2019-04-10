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Для фигурантов "дела Веджие Кашка" просят условные сроки

Новости » Общество    10.04.2019 - 15:02
Для фигурантов "дела Веджие Кашка" просят условные сроки
Фото: фигурант Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом

Российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка"  условные сроки. Об этом пишет в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк. 

Он сообщил, что гособвинение запросило для фигурантов дела условные сроки заключения: для Асана Чапуха - три с половиной года, Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача - по три года, всем с испытательным сроком в три года.

Крымские татары были задержаны в ноябре 2017 года по обвинению в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана, который в свою очередь занял и отказался отдавать их ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Во время задержания Кашка погибла, остальные фигуранты были задержаны.

Для фигурантов &quot;дела Веджие Кашка&quot; просят условные сроки

Ранее сообщалось, что фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху стало плохо после заседания "Киевского районного суда" в Симферополе.

РБК-Украина писало, "Киевский районный суд" Симферополя 24 января изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка"​ Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу. Они находятся не в СИЗО, а под домашним арестом.

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