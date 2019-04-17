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Суд виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 16:25
Суд виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"
Фото: один з фігурантів Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Всі фігуранти отримали умовні терміни

Київський районний суд Сімферополя засудив фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Кязима Аметова і Руслана Трубача до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки. Про це Facebook повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Він повідомив, що Асана Чапуха, визнаного також винним в зберіганні зброї і боєприпасів, засудили до трьох з половиною років умовно також з випробувальним терміном у три роки.

У той же час суд відмовився враховувати рішення Сімферопольського районного суду, який постановив стягнути з громадянина Туреччини Юсуфа Айтана грошові кошти, які він взяв у борг у ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, і відмовлявся повертати.

"Кашка звернулася за допомогою до Дегерменджи, Аметова, Трубача і Чапуху, однак їх участь у поверненні боргу співробітники ФСБ і суд кваліфікували, як вимагання. Фактично, суд визнав відсутність умислу в діях обвинувачених, однак при винесенні вироку, ця обставина врахована не було. У зв'язку з цим, захист, можливо, буде подавати апеляційну скаргу на вирок", - написав Наумлюк.

Нагадаємо, раніше російське держобвинувачення в оккупированом Криму запросило для всіх фігурантів "справи Веджіє Кашка" умовні терміни.

Додамо, 23 листопада 2017 року російські силовики у Сімферополі затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх підозрюють у вимаганні у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

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