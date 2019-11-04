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Суд вынес приговор двум членам ОИК №59 за подделку избирательных документов

Новости » Выборы 2019     04.11.2019 - 20:20
Суд вынес приговор двум членам ОИК №59 за подделку избирательных документов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Члены комиссии подделали подписи 57 избирателей во время второго тура президентских выборов

Двум членам окружной избирательной комиссии №59, которые во время президентских выборов 21 апреля 2019 года подделали 57 подписей избирателей, вынесли обвинительные приговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры в Донецкой области.

Марьинский районный суд Донецкой области принял решение о назначении обоим осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост Президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к списков избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней. В дальнейшем указанные поддельные бюллетени использовано при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия пересчитала голоса на участках 198 округа. Во время пересчета голосов на 21 участке 198 округа ЦИК не выявила существенных нарушений.

Также сообщалось, что члены ЦИК одобрили предложение по совершенствованию закона "О Госреестре избирателей", который расширит цели использования персональных данных избирателей.

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