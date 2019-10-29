ЦИК завершила пересчет голосов на участках 198 округа

Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Во время пересчета голосов на 21 участке 198 округа ЦИК не выявила существенных нарушений

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке 198 округа, что в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Сообщается, что повторный подсчет голосов избирателей было осуществлено на избирательных участках № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262. После завершения подсчета члены ЦИК подписали соответствующие протоколы.

"Комиссия выявила отдельные разногласия, которые существенно не влияют на итоги голосования в этом округе. Все они будут тщательно проработаны перед совершением Комиссией дальнейших действий по установлению результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОВО № 198", - говорится в сообщении.

Напомним, пересчет голосов на участках 198 ИО проводится ЦИК в связи с судебным решением. 12 августа Верховный суд отменил результаты выборов в 198 округе в Черкасской области, где народным депутатом был избран Сергей Рудык.