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Суд виніс вирок двом членам ОВК №59 за підробку виборчих документів

Новини » Вибори 2019     04.11.2019 - 20:20
Суд виніс вирок двом членам ОВК №59 за підробку виборчих документів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Члени комісії підробили підписи 57 виборців під час другого туру президентських виборів

Двом членам окружної виборчої комісії №59, які під час президентських виборів 21 квітня 2019 року підробили 57 підписів виборців, які винесли обвинувальні вироки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури в Донецькій області.

Мар'їнський районний суд Донецької області прийняв рішення про призначення обом засудженим покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 2 роки з випробувальним терміном 2 роки.

"Суд встановив, що 21 квітня 2019 року, в ході проведення другого туру виборів на пост Президента України, у 20:20, після закриття виборчих дільниць, знаходячись за місцем знаходження зазначеної виборчої комісії, 57-річна і 56-річна жінки, маючи доступ до списків виборців і достовірно знаючи, що 57 чоловік не скористалися своїм виборчим правом і не взяли участь у голосуванні, підробили у графі контрольного талона їх підписи про нібито отримання виборчих бюлетенів У подальшому зазначені підроблені бюлетені використано при підрахунку голосів на користь одного з кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія перерахувала голоси на дільницях 198 округу. Під час перерахунку голосів на 21 дільниці 198 округу ЦВК не виявила суттєвих порушень.

Також повідомлялося, що члени ЦВК схвалили пропозицію щодо вдосконалення закону "Про Держреєстр виборців", який розширить цілі використання персональних даних виборців.

ЦВК завершила перерахунок голосів на дільницях 198 округу ЦВК призначила місцеві вибори в шести ВІДГ
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