Суд вынес приговор агенту ФСБ, планировавшему теракт в Харьковской области

Агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который планировал теракт в Харьковской области, засудили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что житель Краснограда по заданию ФСБ должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе.

"Взрывчатку, мощностью 2 килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды. В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведения в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника", - сообщили в СБУ.

Решение об аресте принял Лозовской городской районный суд Харьковской области, признав мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области к 12 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ. Экс-сотрудник МВД с 2014 года передавал разведданные в Российскую Федерацию.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила попытку бывшего украинского военнослужащего, завербованного российскими спецслужбами, восстановиться на воинской службе в Украине. Мужчина планировал собирать и передавать разведанные о военных в Харьковской области.