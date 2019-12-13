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Агента ФСБ разоблачили при попытке восстановиться на службе в ВСУ

Новости » Общество     13.12.2019 - 14:41
Агента ФСБ разоблачили при попытке восстановиться на службе в ВСУ
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Бывший украинский военный должен был собирать разведанные о военных в Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, который пытался восстановиться на воинской службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что офицер подразделения Воздушных сил Украины, проживающий в Севастополе, после аннексии Крыма остался на полуострове, где получил российский паспорт и был завербован ФСБ.

В начале 2019 года он прибыл в Харьковскую область, где пытался восстановиться на воинской службе в ВСУ. Агент ФСБ должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в регионе.

"Выполнить преступное задание он не успел, так как сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пытались завербовать украинского военного из зоны операции Объединенных сил. От украинского военного требовали сбор разведданных об украинских подразделениях в зоне ООС.

Также сообщалось, что российские спецслужбы пытались завербовать украинского полковника запаса во время визита к родственникам в аннексированный Крым. По заданию ФСБ, украинец должен был собирать разведданные в Запорожской области.

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