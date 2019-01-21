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Суд восстановил Антонюка на должности председателя Госавиаслужбы

Новости » Политика    21.01.2019 - 20:11
Суд восстановил Антонюка на должности председателя Госавиаслужбы
Фото: Денис Антонюк (facebook.com denis antonyuk)

Суд отклонил апелляцию Кабмина и Госавиаслужбы

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 1 октября 2018 года относительно возобновления на должности председателя Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Кабмина и Госавиаслужбы на решение Окружного админсуда Киева.

"Апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины и Государственной авиационной службы Украины оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда г. Киева от 01 октября 2018 года - без изменений", - говорится в постановлении суда.

Как отмечается, постановление вступает в законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Кассационный административный суд в составе Верховного суда в течение следующих 30 дней. Постановление датируется 14 января.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим решением от 1 октября 2018 года восстановил Дениса Антонюка в должности председателя Государственной авиационной службы. Суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров от 4 сентября 2015 года и приказ Госавиаслужбы от 7 сентября 2015 года об увольнении Антонюка с должности главы Госавиаслужбы. Таким образом, суд восстановил его на этой должности с 4 сентября 2015 года.

РБК-Украина писало, что в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины уволил Дениса Антонюка с должности главы Государственной авиационной службы.

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