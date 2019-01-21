Суд поновив Антонюка на посаді голови Державіаслужби

Фото: Денис Антонюк (facebook.com denis antonyuk)

Суд відхилив апеляцію Кабміна та Державіаслужби

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва від 1 жовтня 2018 року щодо поновлення на посаді голови Державної авіаційної служби Дениса Антонюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як зазначається, Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив скарги Кабміну та Державіаслужби на рішення Окружного адмінсуду Києва.

"Апеляційні скарги Кабінету Міністрів України та Державної авіаційної служби України залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 жовтня 2018 року - без змін", - йдеться в постанові суду.

Як зазначається, постанова набирає законної сили з дати її прийняття, та може бути оскаржена безпосередньо до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду протягом наступних 30 днів. Постанова датується 14 січням.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 1 жовтня 2018 року відновив Дениса Антонюка на посаді голови Державної авіаційної служби. Суд визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів від 4 вересня 2015 року та наказ Державіаслужби від 7 вересня 2015 року про звільнення Антонюка з посади голови Державіаслужби. Таким чином, суд відновив його на цій посаді з 4 вересня 2015 року.

РБК-Україна писало, що у вересні 2015 року Кабінет міністрів України звільнив Дениса Антонюка з посади голови Державної авіаційної служби.