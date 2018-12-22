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Суд знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету ім. Богомольця

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 18:55
Суд знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету ім. Богомольця
Фото: Катерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

У МОЗ заявили, що оскаржать рішення суду

Окружний адміністративний суд Києва прийняв ухвалу, відповідно до якої зупинив наказ Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України про звільнення Катерини Амосової та заборонив будь-кому, окрім Амосової, обіймати посаду ректора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook МОЗ.

Як зазначається, у МОЗ заявили про наміри оскаржувати рішення суду щодо припинення наказу про звільнення Амосової.

"Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва є прямим свідченням суддівського свавілля, адже: суд фактично вирішив трудовий спір, який не є в його компетенції, оскільки така справа вже розглядається Печерським районним судом м. Києва", - йдеться у заяві МОЗ. 

Також у міністерстві наголошують, що суд позбавив НМУ ім.О.О.Богомольця органу управління, оскільки заборонив Міністерству охорони здоров’я здійснювати управлінські функції.

"Відповідно до ЗУ “Про вищу освіту” МОЗ України є засновником, власником та розпорядником коштів державного університету НМУ ім. О.О. Богомольця. Натомість суд вирішив за власника, хто може очолювати університет, та фактично передав управління фінансами Катерині Амосовій. Це може призвести до порушення прав студентів та працівників, а також до неефективного використання державних коштів, оскільки велика частка фінансування складається з коштів державного бюджету", - йдеться у заяві. 

Також у МОЗ зазначають, що оскаржать рішення суду та звернуться до Нацполіції зі скаргою на відповідного суддю.

Суд знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету ім. БогомольцяНагадаємо, на початку жовтня Міністерство охорони здоров'я України вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця. 

У вересні поточного року суд поновив Амосову на посаді ректора НМУ. Также рішення суду у МОЗ назвали незаконним і заявили про намір його оскаржити.

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Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниАмосова
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