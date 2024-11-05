Суд виніс вирок колишнім посадовцям часів Януковича

Суд виніс вирок колишньому народному депутату VI скликання від "Партії регіонів", а також ексголові міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту". Їх засуджено до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про:

колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка;

колишнього голову Київської міліції Петра Федчука;

заступника командира розформованого "Беркуту" Сергія Кусюка.

Суд визнав їх винними у перевищенні влади, а також службових повноважень, які супроводжувались насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.

Що відомо про справу

Колишній народний депутат у квітні 2010-го в Українському домі у Києві організував виставку фотографій й документів під назвою "Волинська різня - польські та єврейські жертви ОУН-УПА" з метою розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Коли відвідувачі виставки висловили свою позицію щодо перебігу історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати проти них фізичне насильство. Зокрема він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

"Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими", - додає Офіс генпрокурора.

Через переховування засуджених судовий розгляд здійснювався за процедурою in absentia

Справи Майдану

Також в Україні триває розслідування щодо осіб, причетних до незаконного придушення протестів у центрі Києва під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. До кримінальної відповідальності притягнуто низку керівників державних органів та правоохоронних структур.

У червні співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили особи правоохоронців, які здійснили перші постріли по учасниках протестів на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року.