Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт

Деталі справи

Нагадаємо, 1 травня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до запорізького митрополита УПЦ Московського патріархату Луки (Андрія Коваленка).

Як повідомила прес-служба СБУ, митрополиту оголосили підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні (ч. 2 ст. 161 ККУ).

За даними слідства, клірик висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Такі заяви він робив під час літургій та під час спілкування з парафіянами.

Також він розміщував у своєму Telegram-каналі провокативні дописи. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

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