Суд отправил митрополита УПЦ МП Луку под ночной домашний арест

Как сообщается, митрополит УПЦ МП Луку суд отправил под ночной домашний арест сроком до 1 июля. Это означает, что священнослужитель должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Во время заседания суда прокурор просил назначить священнику круглосуточный домашний арест. В то же время сам митрополит Лука своей вины не признал и просил оставить его на свободе.