Суд отправил митрополита УПЦ МП Луку под ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева во вторник, 7 мая, отправил главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ Московского патриархата Луку (Андрея Коваленко) под ночной домашний арест на два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Ґрати"
Как сообщается, митрополит УПЦ МП Луку суд отправил под ночной домашний арест сроком до 1 июля. Это означает, что священнослужитель должен находиться дома с 22:00 до 06:00.
Во время заседания суда прокурор просил назначить священнику круглосуточный домашний арест. В то же время сам митрополит Лука своей вины не признал и просил оставить его на свободе.
Напомним, 1 мая сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к запорожскому митрополиту УПЦ Московского патриархата Луки (Андрею Коваленко).
Как сообщила пресс-служба СБУ, митрополиту объявили подозрение в разжигании религиозной ненависти в Украине (ч. 2 ст. 161 УК).
По данным следствия, клирик выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Такие заявления он делал во время литургий и общения с прихожанами.
Также он размещал в своем Telegram-канале провокационные сообщения. Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.
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