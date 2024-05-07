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Суд отправил митрополита УПЦ МП Луку под ночной домашний арест

Фото: митрополит УПЦ МП Лука (facebook.com/ZaporozhEparchia)
Автор: Татьяна Степанова

Соломенский районный суд Киева во вторник, 7 мая, отправил главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ Московского патриархата Луку (Андрея Коваленко) под ночной домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Ґрати"

Как сообщается, митрополит УПЦ МП Луку суд отправил под ночной домашний арест сроком до 1 июля. Это означает, что священнослужитель должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Во время заседания суда прокурор просил назначить священнику круглосуточный домашний арест. В то же время сам митрополит Лука своей вины не признал и просил оставить его на свободе.

 

Детали дела

Напомним, 1 мая сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к запорожскому митрополиту УПЦ Московского патриархата Луки (Андрею Коваленко).

Как сообщила пресс-служба СБУ, митрополиту объявили подозрение в разжигании религиозной ненависти в Украине (ч. 2 ст. 161 УК).

По данным следствия, клирик выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Такие заявления он делал во время литургий и общения с прихожанами.

Также он размещал в своем Telegram-канале провокационные сообщения. Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

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УПЦ МПСуд