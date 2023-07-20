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Суд відмовився змінити запобіжний захід екс-голові Верховного суду

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Четвер 20 липня 2023 20:02
Суд відмовився змінити запобіжний захід екс-голові Верховного суду Фото: Всеволод Князєв, голова Верховного суду (facebook.com/supremecourt.ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11.07.2023, яким продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі внесення застави у розмірі 75 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Князєв залишиться під арештом щонайменше до 8 вересня. При цьому у разі внесення застави йому потрібно буде виконувати низку умов.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень підозрюваного. Пізніше його звільнили з посади.

18 травня суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, який продовжували вже кілька разів.

Більш детально про Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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