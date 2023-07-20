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Суд отказался изменить меру пресечения экс-главе Верховного суда

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Четверг 20 июля 2023 20:02
Суд отказался изменить меру пресечения экс-главе Верховного суда Фото: Всеволод Князев, глава Верховного суда (facebook.com/supremecourt.ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда согласилась с доводами прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 11.07.2023, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен", - сказано в сообщении.

Таким образом, Князев останется под арестом по меньшей мере до 8 сентября. При этом в случае внесения залога ему необходимо будет выполнять ряд условий.

Дело Князева

Напомним, 15 мая бывший глава Верховного суда был пойман на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого. Позже его уволили с должности.

18 мая суд решил избрать ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога, которую продлевали уже несколько раз.

Более детально о Князеве можете узнать в материале РБК-Украина.

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