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Суд відмовився відсторонити мера Полтави Мамая з посади

Фото: Олександр Мамай, міський голова Полтави (facebook.com.MamayO)
Автор: Сергій Пишкін

Київський райсуд Полтави не задовольнив клопотання щодо відсторонення Олександра Мамая з посади міського голови строком на 2 місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Як пише видання, сьогодні відбулось закрите засідання під час якого слідчий суддя Юрій Бабенко розглянув клопотання прокурора щодо тимчасового відсторонення Мамая від посади міського голови Полтави.

Після розгляду позицій обох сторін, суддя відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання.

"Відхилили подання прокуратури, поки залишаюся міським головою", - прокоментував рішення судді Мамай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.

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Полтава