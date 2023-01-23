Суд отказался отстранить мэра Полтавы Мамая от должности

Киевский райсуд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая от должности городского головы сроком 2 месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Полтавщина ".

Как пишет издание, сегодня состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора относительно временного отстранения Мамая от должности городского головы Полтавы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.